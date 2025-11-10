「日本成長戦略会議」で発言する高市首相（右から2人目）。近く決定する経済対策に盛り込む重点施策を取りまとめた＝10日午後、首相官邸政府は10日、成長投資や危機管理投資で「強い経済」を目指す「日本成長戦略会議」の初会合を開催し、近く決定する経済対策に盛り込む重点施策を取りまとめた。造船業の再生に向けた「ロードマップ」を策定するほか、企業が大規模な設備投資をすれば減税する制度の創設も検討すると明記した。