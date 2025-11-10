ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第４３回「裏切りの恋歌」が９日に放送された。冒頭、素顔を知られていない怪芸人が２週連続３度目の登場。吉原で花魁の錦絵を描いた歌麿（染谷将太）と蔦屋重三郎（横浜流星）が帰りに、歌麿が描いた看板娘「おきた」が大人気となっている難波屋へ。店主が「蔦重さん、歌麿先生」と現れた。松平定信（井上祐貴）に睨まれ、お茶１杯４８文でボッタクリはできなくなったが、盛