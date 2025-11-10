中村芝翫さん（60）と三田寛子さん（59）の長男・中村橋之助さん（29）が婚約したことを発表した。お相手は、元乃木坂46の俳優・能條愛未さん（31）。能條さんは、34年前の橋之助さんの母・三田寛子さんが着用した着物で会見に臨んだ。「お母さまが婚約会見の時に着られていたお着物を…」10日午後、都内のホテルで行われた記者会見。登壇したのは、歌舞伎界の“ホープ”、四代目・中村橋之助さん。四代目 中村橋之助（29）：この