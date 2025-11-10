９日に投開票された東京都葛飾区議選で、参政党が擁立した新人候補がトップ当選を果たし、躍進した参院選の勢いを維持していることを見せつけた。自民党は現職３人を含む７人が落選し、告示前勢力を割り込む結果に終わり、自民内では「高い内閣支持率が選挙結果に結びつかない」との見方が広がった。定数４０の同区議選には６５人が立候補した。当選した参政の新人は下位当選者が２０００票台にとどまるなかで７６６７票を得て