神奈川・真鶴町の路上で63歳の男性が血を流して意識不明で倒れているのが見つかり、警察はひき逃げ事件とみて調べています。9日午後8時ごろ、神奈川・真鶴町で近隣住民から「大きな音がして人が出血して倒れている」と119番通報がありました。警察によりますと、近隣住民が路上で、近所に住む高井幸男さん（63）が血を流して倒れているのを発見したということです。高井さんは病院に搬送されましたが意識不明の重体です。現場は街