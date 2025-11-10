「大相撲九州場所・２日目」（１０日、福岡国際センター）西幕下１７枚目の炎鵬（３１）＝伊勢ケ浜＝が豪刃雄（武隈）と対戦。押し出しで白星発進した。相手の圧力をいなしながら勝機を見いだす展開。土俵際に押し込まれる場面もあったが、まわりこみ、相手の体勢を崩して勝負を決めた。「しっかり土俵を使えた。（土俵際で）危ないところだったが、気持ちで持ちこたえた」と振り返った。場所前に石川の同郷、北陣親方（元