東京・台東区のかっぱ橋の店舗に、高齢男性の運転する乗用車が突っ込み、外国人の客とみられる男女2人がけがをしました。10日午後4時ごろ、台東区松が谷にある白衣などを扱う専門店に86歳の男性が運転する乗用車が突っ込みました。この事故で、店の中にいた外国人客とみられる20代の男女2人がけがをしましたが、2人とも意識はあるということです。乗用車を運転していた男性は、現場の警察官に対し、「右折しようとしたが進入禁止だ