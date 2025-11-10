大相撲九州場所２日目（１０日、福岡国際センター）、幕内伯桜鵬（２２＝伊勢ヶ浜）が横綱大の里（２５＝二所ノ関）に完敗。横綱豊昇龍（２６＝立浪）を倒した初日から２日連続の金星はならなかった。大の里からは新横綱から２場所連続で金星を挙げていたが、この日は一方的に寄り倒された。取組後の支度部屋では「前に出る力が足りなかった。横綱を全然押し込めなかった」と肩を落とした。この日の取組前には土俵上で呼出に