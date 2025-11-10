「ホロライブ」所属のVTuber・さくらみこさんが、10日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。現在挑戦中の企画「金コイ伝説」で“奇跡”を起こしてファンを爆笑させた。【動画】さくらみこさんが起こした“奇跡”の瞬間（19：09ごろ）「金コイ伝説」はゲーム『ポケットモンスター ルビー』（2002年）を色違いの「コイキング（金コイ）」でクリアを目指すもので、みこさんは先日100時間以上かけてようやく「金コイ」を釣り上げ