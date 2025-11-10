SKE48の入内嶋涼（いりうちじま・さやか、26）が12月24日に初写真集を発売することになり、10日、発表された。18年12月に9期加入してから7年。入内嶋にとって、「夢のひとつ」だった待望の写真集。昨年2月末発売の「BUBKA」で、水着に初挑戦して以降、グラビアでも注目を集める入内嶋の魅力が詰まった1冊になっている。撮影は、鹿児島県・奄美大島と、自身の地元である神奈川県で行われ、奄美の海や原生林、プール…解放感たっぷり