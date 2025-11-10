シンガーソングライターで元ＮＭＢ４８の初代キャプテン・山本彩が１０日に自身のインスタグラムを更新。卒業するＮＭＢ４８の２代目キャプテン・小嶋花梨のコンサートにサプライズ登場し、思いをつづった。「２０２５．１１．９（Ｓｕｎ）小嶋花梨卒業コンサート＠オリックス劇場」と書き始め、「こじりんが声をかけてくれて『夢は逃げない』を一緒に歌わせてもらいました」と報告。「私自身も在籍当時が蘇るような熱いシーン