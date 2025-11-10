◆大相撲九州場所２日目（１０日・福岡国際センター）横綱・大の里（二所ノ関）がここ２場所連続で敗れていた幕内・伯桜鵬（伊勢ケ浜）を退けた。最初の立ち合いで突っかけたが「１度合わなかった。いつもなら気持ちが乱れてしまうが立て直せた」。右を差せず、左差しを許した。それでも右上手を握って前に出て寄り倒した。「考えてくるだろうなと思った。しっかり流れの中で出来た」とうなずいた。無傷の２連勝。「前半戦の中