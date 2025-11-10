2023年にチームメートだったデビッド・マキノン氏が絶賛プロ野球の西武は10日、今井達也投手のポスティングシステムを利用した米大リーグ挑戦を認めると発表した。これに反応したのが、元チームメートのデビッド・マキノン氏だ。自身のXで、山本由伸投手より「打つのが難しくて、最高の球を持っている」と断言。武器にしているスライダーを「エグすぎる」と絶賛した。マキノン氏はエンゼルスから2023年に西武入り。この年今井