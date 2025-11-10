メ～テレ（名古屋テレビ） リニア開業を見越した再開発が進む名駅エリアで、これまでなかったような空間が誕生しています。名古屋市が玄関口の未来をどう描いているのか、取材しました。 「名古屋駅前の歩道です。普段から多くの人が行き交う場所ですが、椅子や人工芝が…」(上坂嵩アナウンサー) テーブルの上には電源タップが置かれ、普段はないキッチンカーも登場しました。 名古屋市が始めた