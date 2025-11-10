パティ・ジェンキンス監督は「ワンダーウーマン」以外のDC作品でメガホンを取ることも否定していない。女優ガル・ガドット主演の「ワンダーウーマン」（2017年）と続編「ワンダーウーマン 1984」（2020年）を手がけたジェンキンス監督。現在は「スター・ウォーズ：ローグ・スコードロン」など他のプロジェクトで忙しいものの、スーパーヒーロ