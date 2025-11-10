タイ政府は10日、アメリカのトランプ大統領が仲介したカンボジアとの和平合意について、すべての協定を停止すると発表しました。タイ軍の兵士が地雷でケガをしたことが理由だとしています。地元メディアによりますとタイのアヌティン首相は10日、国境紛争をめぐり対立するカンボジアとの和平合意について、すべての協定を停止すると発表しました。タイ軍兵士2人が、国境地帯をパトロールした際に地雷を踏み、ケガをしたことが理由