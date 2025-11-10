¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê24¡áR¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤¬9Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡ÖKICKOFF¡ªJ¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦58¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¸µÆüËÜÂåÉ½FW³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¡Ê35¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¡¢¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿µ×ÊÝ¡£ÆÀ°Õ¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº£¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ¶á¤ÏÁê¼ê¤òÈ´¤¯