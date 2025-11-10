中国を拠点に警察官をかたるうその電話を日本人にかけ、現金をだまし取ろうとしたとして、愛知県警は10日、詐欺未遂容疑で、岐阜市、中国籍の無職呂明峰容疑者（35）と愛知県稲沢市、アルバイト青木真樹容疑者（37）ら3人を逮捕した。県警によると、青木容疑者は電話のかけ子で、他の2人はリクルーターとみられる。青木容疑者は、中国で自身を含む複数の邦人が一軒家やマンションに寝泊まりして作業場に通い、世話役の中国人の