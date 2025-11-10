日本ハムからドラフト４位指名された半田南十（みなと）内野手（１８）＝日大藤沢＝が１０日、神奈川県内で入団交渉に臨み、契約金３５００万円、年俸５３０万円で仮契約した（金額は推定）。高校通算２４本塁打の走攻守三拍子そろった遊撃手は「本当にもうプロ野球選手になったと実感した。より一層練習や日々のことにも取り組みたい」と表情を引き締めた。目指すのは同校の大先輩で５０歳まで現役だった元中日・山本昌氏ばり