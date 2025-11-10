10日午後4時頃、東京都台東区松が谷のかっぱ橋道具街にある店舗に車が突っ込みました。店内にいた客2人がけがをしたということです。【映像】事故現場の様子警視庁によりますと、午後4時頃、台東区松が谷のかっぱ橋道具街にある店舗に86歳の男性が運転する車が突っ込みました。店内に客としていた20代の男女2人がけがをしましたが、意識はあるということです。運転手の男性は「進入禁止の道に右折で入ろうとしてしまい、焦っ