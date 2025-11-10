仙台の繁華街で高校生に暴行を加え死亡させたとして傷害致死の罪に問われた男2人の裁判。2人は起訴内容を否認しました。傷害致死の罪に問われているのは、いずれも住所不定・無職の多田康二被告（26）と佐藤蓮被告（27）です。起訴状などによりますと、2人は2024年8月、宮城・仙台市青葉区の路上で、面識のない17歳の男子高校生の顔を殴って転倒させ、その後も暴行を加えて死亡させたとされています。10日の初公判で、多田被告は「