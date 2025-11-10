¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉLUNA SEA¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç²Î¼ê¤Î²ÏÂ¼Î´°ì¡Ê55¡Ë¤¬10Æü¡¢¹¢¤ÎÉÔÄ´¤Î¤¿¤áº£·î14Æü¡¢18Æü¡¢19Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¸ø±é¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£²ÏÂ¼¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ØRyuichi Kawamura Presents No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2025¡Ý2026 Phase.03¡Ù11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë°ñ¾ë¸ø±é¡¢11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢19Æü¡Ê¿å¡Ë¿ÀÆàÀî¸ø±é¤Ï¡¢¹¢¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤è¤ê°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤Î¤â¤È¡¢¸½»þÅÀ¤ÇËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬º¤Æñ