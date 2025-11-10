女性ヘビーメタルバンドNEMOPHILAが9日、千葉・幕張メッセで開催された「LUNATIC FEST.2025」2日目に出演し、新曲「VS EGO:」（バーサスエゴ）の緊急デジタルリリース（10日）を発表した。この日、フェスのトップバッターとして登場。mayu（28＝ボーカル）のハスキーな高音とスクリームが存在感を示す「鬼火」でスタート。続いて「RISE」「アナタダレ」と連続で披露。さらにLUNA SEA「TONIGHT」をリスペクトを込めてカバーした。9