エースは、日本製トラベルバッグブランド「PROTECA(プロテカ)」のラグジュアリーライン「J5 Collection(J5 コレクション)」から、限定モデル「INRYU-L(インリュウ エル)」を発売した。印籠から着想を得た「INRYU」のボディに、上質なイタリアンレザーをまとわせたラグジュアリーな仕様で、11月19日からプロテカ直営店および阪急うめだ本店でも順次展開する。現在は伊勢丹新宿店で先行販売を実施している。INRYU-L「INRYU」は、一本