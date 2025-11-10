今年も残すところ2カ月を切り、いよいよ映画業界ではホリデーシーズンへのカウントダウンが始まろうとしている。28年ぶりの低調となった10月の興行を打ち破ったのは、『プレデター』シリーズの最新作『プレデター：バッドランド』だ。 参考：ハロウィン北米映画市場、31年間でワーストの低調ヒット作不足＆ワールドシリーズ激突で 11月7日～9日の北米映画週末ラン