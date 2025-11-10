大創産業は、2022年にSDGs推進課を発足し、地域に根ざした商品開発や環境負荷の低いエネルギーへの切り替えを通して持続可能な社会への貢献を目指している。広島で創業した大創産業は、地域社会への責任として瀬戸内海の自然を守り再生することを目指して設立された認定NPO法人瀬戸内オリーブ基金（以下、オリーブ基金）に昨年10月から法人サポーターとして参画し、香川県豊島（てしま）の自然環境回復への取り組みを支援している