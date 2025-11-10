2025年9月下旬ごろ、竹原市の80代の女性のもとに石川県警の警察官を名乗る男から電話がありました。女性は男から捜査名目で金の振り込みを指示され、980万円分の暗号資産をだまし取られました。警察は、「捜査のためにお金を要求することはない」と注意を呼びかけています。2025年11月10日放送