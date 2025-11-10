大韓航空は、長崎〜ソウル/仁川線を10月26日から増便した。夏スケジュールには月・木・土曜の週3往復を運航しており、これに火曜を追加した週4往復に増便した。機材はボーイング737-8型機を使用する。所要時間は長崎発が1時間40分、ソウル/仁川発が1時間半。同路線は、大韓航空のみが運航している。■ダイヤKE2192長崎（10：30）〜ソウル/仁川（12：10）／月・火・木・土KE2191ソウル/仁川（08：00）〜長崎（09：30）／月・火