「デザートシェイク 栗」モスバーガーを展開するモスフードサービスは、「モスバーガー＆カフェ」全76店舗で11月12日から、冬の味覚を味わえる「デザートシェイク 栗」と「栗のラテ 〜ハニーメープル使用〜」を期間限定で販売する。同社では、多様な立地に適合するためにモスバーガーの多業態化を進めており、特に住宅街や繁華街の立地に対しては、カフェ需要対応型の「モスバーガー＆カフェ」の展開を積極的に行っている。「モス