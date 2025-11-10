みちのりホールディングスは、福島交通と会津乗合自動車を2026年4月1日付で合併することを決めた。関係当局からの承認が前提となる。両社の合併を前提として、両社の子会社の福島交通観光と会津トラベルサービスも同日に合併する。福島交通は福島県中通り、会津乗合自動車は福島県会津地域を中心にバス、鉄道、タクシー、旅行事業を展開している。みちのりホールディングスが2009年に福島交通、2013年に会津乗合自動車の全株式を取