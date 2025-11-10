「冬ポテト 3種のチーズとトリュフ味」カルビーは、冬季限定の厚切りポテトチップス「冬ポテト 3種のチーズとトリュフ味／北海道産ほたてとバター味」を、11月17日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では、11月24日から期間限定発売する（来年2月下旬終売予定）。「冬ポテト」は、冬季限定の厚切りポテトチップス。2019年に初めて発売して以来、毎年冬季限定で発売していたが