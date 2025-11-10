「明治 エッセル スーパーカップ ミニ ストロベリークッキー・チョコ」明治は、カップアイスの定番として好評を得ている「明治 エッセル スーパーカップ」シリーズから、「明治 エッセル スーパーカップ ミニ ストロベリークッキー・チョコ」を、11月17日に数量限定で発売する。同商品は、「明治 エッセル スーパーカップ」で初となる“ストロベリークッキー”と、アイスの定番フレーバー“チョコ”の2種類のアイスを食べきりサイ