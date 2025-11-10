ひろぎんホールディングスは上半期の決算を発表し、純利益が1割ほど増え約204億円と、3年連続の増益となりました。貸出金や有価証券の利息が大幅に増えたことが要因です。また、広島銀行の本業のもうけは、約301億円と過去最高を更新しました。2025年11月10日放送