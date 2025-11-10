人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月11日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）うわさ話が盛り上がりそう。でも不確かなことには同意しないで。11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）プライベート以外の活動で忙殺されそう。割り切って取り組んで。10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）人付