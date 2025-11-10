女子サッカーのサンフレッチェ広島レジーナのアンバサダー・近賀ゆかりさんが、8日、スポーツと平和について考える活動に参加しました。小・中学生など25人が参加したのは、平和とスポーツをテーマにした「ピースポダイアログツアー」です。広島の高校生が考えたこのツアーは、原爆資料館と慰霊碑、原爆ドームを南北に結ぶ「平和の軸線」と、その延長にあるエ