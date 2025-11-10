高校ラグビーの夢の舞台「花園」への出場をかけた県大会の決勝戦が行われ、鹿児島実業と加治木工業が激突しました。3連覇を目指す鹿児島実業と3年ぶりの全国を目指す加治木工業の決勝戦。ダークグリーンの鹿児島実業は開始わずか2分、パスを受けた中尾が走り抜け、敵陣へと攻め入ります。広い右のスペースに何度もアタックをしかけジリジリと追い詰めると左の人数差をうみだし最後は川畑がトライ！