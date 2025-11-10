【北京＝吉永亜希子】中国外務省報道官は１０日の記者会見で、高市首相の「存立危機事態」を巡る答弁について「強烈な不満と断固たる反対」を表明し、日本側に抗議したことを明らかにした。「日本の現政権が台湾問題に介入するのは国際秩序への挑戦であり、中日関係を破壊することになる」と反発した。また、高市氏の答弁を巡る中国の薛剣（シュエジエン）・駐大阪総領事によるＸ（旧ツイッター）への投稿については「台湾を中