東京ディズニーリゾートのクリスマスイベント『ディズニー・クリスマス』が11日からスタート。10日、一足先に報道陣に向け公開されました。東京ディズニーランドでは、10年ぶりに新しくなったパレード『トイズ・ワンダラス・クリスマス！』をお披露目。ドナルドやプルート、そして映画『ズートピア』に登場するジュディとニックなど人気キャラクターたちがパレードを盛り上げます。さらに、ミッキーとミニーはテディベアと共に登場