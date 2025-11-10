吉永小百合（80）が10日、東京・TOHOシネマズ日本橋で行われた124本目の映画となる主演作「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇し、10月31日の公開後「1度だけ、こっそり見ました」と、映画館で観客として鑑賞したと明かした。その上で「ムビチケを持って行きましたが、どうやって発券したらいいか…とオロオロしました。前回も今回も、そう。困った方もいると思いますが、会社の方で