中島健人（31）と永尾柚乃（9）が10日、岐阜県海津市内で行われた菓子メーカー湖池屋の中部工場完成記念式典に出席した。2人は1日工場長に就任。子供のころから湖池屋の菓子で育ってきたという中島は「CMにも出演させていただき、工場にも来させていただいて、本当にお世話になっているので、最新の工場の1日工場長に就任させていただけて痛み入ります」と感謝。永尾は「工場長になれて信じられないくらいうれしいです！」と元気に