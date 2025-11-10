日本ハムドラフト４位の日大藤沢・半田南十内野手（１８）が１０日、神奈川県藤沢市の同校で入団交渉を行い、契約金３５００万円、年俸５３０万円（いずれも推定）で仮契約を結んだ。木田優夫ＧＭ代行、坂本晃一スカウトとの交渉を終えた半田は「プロ野球選手になると実感できた。しっかり活躍し、愛される選手になりたいです」と声を弾ませた。抜群のミート力が持ち味の中距離ヒッター。肩の良さを生かした守りに、俊足も持ち