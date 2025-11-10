まもなく新潟の冬の味覚『ル レクチエ』の販売が始まるなか、今シーズンは出荷量が減る見込みです。表面に黒い斑点ができる病気などが影響していて、生産者からは落胆の声が上がっています。 新潟市江南区でル レクチエを栽培する宇野匠さん。すでに収穫は終えていて、選別作業を行っています。 ■宇野農園 宇野匠さん 「ここにマジックで押したような黒い斑点がありますけど、これが褐色斑点病の実についた病変にな