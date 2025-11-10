ロフトでは、今年で14回目となる「ロフト ベストコスメ 2025」を発表。11月15日（土）より全国のロフト店頭で、カテゴリーごとの人気アイテムや次に来る注目の「ネクストコスメ」100種類を展開します。ヘアケアやスキンケア、メイクアップまで幅広くラインナップされ、ReFaやAnua、ダルバなど話題のアイテムが揃う♡自分にぴったりの美容アイテムがきっと見つかります。 ロフト ベストコスメ2025 TOP5 今年のTOP5は