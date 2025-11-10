香港線の欠航や新燃岳の噴火、豪雨災害で観光客が減少したこと受け、県内の宿泊旅行への割り引きキャンペーンが始まりました。宿泊代金の最大20％、1人1泊あたり最大5,000円が割り引きされます。10日から始まったのは「南の宝箱鹿児島冬のあったか宿泊割キャンペーン」です。県民も対象で県内の330の施設で宿泊代金の最大20％、1人1泊あたり最大5000円が割り引きされます。県の7月の観光動向調査では「日本で大