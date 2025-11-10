元CAで、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCKTV」やNetflixドラマ「地面師たち」でも話題を呼んでいるグラビアモデルの風吹ケイさんが、11月14日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTERRound 6」（東京ニュース通信社）に登場します。【写真】「おススメはお風呂のシーン」風吹ケイさんファースト写真集「幕開」BLT MONSTERは、女性の肉感、肌感、質感──そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女達の奥底に眠る