J3・3位鹿児島ユナイテッドは、栃木SCとのアウェー戦に臨みました。今シーズン2度目の4連勝をつかみ取ることはできたでしょうか。J3・9位の栃木SCのホームに乗り込んだ3連勝中で3位の鹿児島ユナイテッドFC。前半16分に渡邉が強烈なミドルを放ちますが惜しくも枠の右にそれます。31分、走るアンジェロッティから米澤のワンタッチ、スルーパスつながり河村がシュート！絶好の決定機を決めきるこ