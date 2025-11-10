任期満了に伴ういちき串木野市長選挙と三島村の村長選挙が9日、開票が行われ、現職1人と新人1人が当選しました。奄美市と南さつま市の市長選挙は現職が無投票で当選しました。現職と新人のあわせて3人が立候補したいちき串木野市長選挙は、現職の中屋謙治さん(70)が7734票を獲得し、新人2人を抑えて2期目の当選を果たしました。中屋さんは、いちき串木野市の沖合の海域が候補として挙げられている洋上風力発電計画の推進を訴え