◆練習試合侍ジャパン14―11広島（10日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）3番手で登板した西武の隅田知一郎が2回2/3を投げて9失点と炎上した。3回から登板するも、5安打など打者9人の攻撃でいきなり5失点。その後もピッチクロックやメジャー使用球に苦戦して失点を重ねた。隅田は「（ピッチクロックを）最初は気にしすぎた。もうちょっと調整が必要。しっかり対応したい」と話した。