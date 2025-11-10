子どもたちに野球の楽しさを知ってもらおうと、きのう、元プロ野球選手たちが山形市で野球教室を開きました。 【写真を見る】講師は元中日監督の与田剛さんと元楽天の鉄平さん！ 元プロ野球選手たちが野球教室開く（山形市） これは子どもたちに野球の楽しさを知ってもらいのびのびと成長してもらおうと流通王手のヤマザワが開いたもので、去年に続き２回目の開催です。 今年は抽選で選ばれた小学校４年生から６年生およそ５０