9日、新潟市古町のアーケードに陸上競技で使用するレーンが設置され、子どもからお年寄りまでが商店街を駆け抜けました。 古町7番町商店街に設置されたのは、世界大会仕様のトラックや公式のスタートブロックです。中原市長の合図で北京オリンピック銀メダリストの塚原直貴さんと陸上系YouTuberのケンちゃんが50mダッシュを披露。 『SIGNALストリート古町』は、陸上短距離走の魅力発信と商店